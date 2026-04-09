◇パ・リーグ日本ハム4―2楽天（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）日本ハムは楽天に4−2で逆転勝利を収め、2連勝でカード勝ち越しを決めた。同点に追いついた6回に清宮幸太郎内野手（26）が5号3ランを放ち、万波中正外野手（26）のリーグトップタイに並んだ。先発・加藤は初回、3連打を浴びて無死満塁のピンチを背負った。4番・黒川を中飛に打ち取り1死満塁、伊藤裕にセンターへの犠飛を打たれたものの、続くボイ