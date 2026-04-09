ファーストリテイリングの柳井正社長は、原油高騰の影響について、“ユニクロだけが値上げを避けることはできない”として、中東情勢の混迷が続けば、商品の値上げもあり得ることを示唆しました。ファーストリテイリング・柳井正会長兼社長「値上げをうちだけが避けることはできない」ファーストリテイリングの柳井正社長は9日、決算発表の会見に登壇し、中東情勢による原油高騰が長期化した場合は、商品の値上げをせざるを得ない