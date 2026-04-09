アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリ氏はCLラウンド8・1stレグでスポルティングに勝利した後、古巣の懸念点について触れた。この試合アーセナルは90＋1分にカイ・ハフェルツが決勝点を挙げ、敵地で1-0の勝地を飾った。スポルティングにチャンスを作られるシーンもあったが、守護神GKダビド・ラヤが圧巻のパフォーマンスを見せ、クリーンシートでの先勝に成功した。堅守はアーセナルの大きな武器であり、アンリ氏は欧州で