今季ここまでセリエAで9ゴール2アシストを記録しているミランFWラファエル・レオン。最悪な成績とまでは言えないが、ミランの10番を背負うエースとしては少々物足りない数字だろうか。チームを指揮するマッシミリアーノ・アッレグリはレオンをセンターフォワードに回してきたが、得点力は期待されたほど上がってきていない。伊『Corriere della Sera』はミラン側もレオンのパフォーマンスに不満を抱えていると伝えていて、今夏に50