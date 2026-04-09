35歳を迎え、ピークは過ぎたかもしれない。しかし、FWアントワーヌ・グリーズマンは今もアトレティコ・マドリードのキープレイヤーであり続けている。ここぞの場面で見せるテクニックは今もハイレベルで、中盤まで下がって攻守両面に貢献してくれる。グリーズマンは8日に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのバルセロナ戦にも先発出場し、80分間プレイ。チームの2-0勝利に貢献している。そんなグリーズマンにもう一度フ