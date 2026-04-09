2026W杯欧州予選プレイオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続でW杯出場を逃したイタリア代表。かつてはサッカー界を代表する強豪国だったが、なぜこうなってしまったのか。そして再び浮上するには何が必要なのか。イタリアサッカー界のレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロ氏はサッカー界だけでなく、イタリアの教育システムそのものに問題があると主張している。これは1つの子育て論であり、他国も考える