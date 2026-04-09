8日に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝・リヴァプール戦1stレグで貴重な先制点を決めたパリ・サンジェルマンFWデジレ・ドゥエ。まだ20歳と若い選手だが、すでにパリでもフランス代表でも重要な存在となっている。CLのような大一番にも強く、次代をリードしていく候補者の1人だ。ドゥエはフランスのレンヌで頭角を現した選手だが、レンヌでドゥエを指導したブルーノ・ジェネシオは10代の頃から向上心に溢れていたと振り返る。