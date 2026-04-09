アストン・ヴィラから加入したマンチェスター・シティでは素晴らしいパフォーマンスを披露し、22-23シーズンには3冠獲得に大きく貢献したジャック・グリーリッシュ。しかし、翌シーズンから出場機会を減らすようになり、今季は同じプレミアリーグのエヴァートンにレンタル移籍している。開幕戦から出場しており、2節3節と2試合連続で2アシストを記録。素晴らしいスタートダッシュを切ったかに思われたが、第23節以降は手術のため離