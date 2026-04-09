10日(金)は、低気圧が発達しながら日本海を通過する見込みです。10日は、九州から北海道まで全国的に雨が降るでしょう。九州から東海の太平洋側の地域に加え、北陸など日本海側でも雨脚の強まるところもあり、土砂災害などに注意が必要です。10日の朝には低気圧は朝鮮半島の東の海上に達する見込みです。その後発達しながら11日(土)にかけて北海道へと進むでしょう。低気圧の通過にともない、西日本から北日本まで広い範囲で暖かく