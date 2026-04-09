金沢城・兼六園管理事務所は、4月2日から8日までの7日間に実施された兼六園の無料開園期間の入園者数をまとめ、兼六園で去年の2割増、金沢城公園で3割増と、大きく上回るペースでにぎわいました。今年の兼六園のソメイヨシノは去年より1日早い3月30日に開花し、4月4日から7日にかけて満開となりました。4月2日から8日までの無料期間中の入園者数は、兼六園が32万2400人、金沢城公園が22万7100人でした。全体の入園者数は、過去10年