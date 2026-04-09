◇プロ野球パ・リーグ日本ハム4ｰ2楽天(9日、楽天モバイルパーク)日本ハムがチャンスをしっかりものにし、楽天に勝利しました。初回、無死1塁の場面で、辰己涼介選手の打球が加藤貴之投手の前に転がりますが、バットが折れたことにより、避ける形でキャッチすることができずヒットとなります。さらに浅村栄斗選手の打球はライトへ高く飛びますが、万波中正選手が打球を見失う痛恨のミス。無死満塁のピンチで、1アウト奪うも伊藤裕