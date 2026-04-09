事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について、国際物流の専門家は、通航できるようになったとしても、物流が正常化するには数か月から数年かかる可能性があるとの見立てを示しました。国際物流を専門とする神奈川大学の松田教授は、ホルムズ海峡の通航について、現在、「海運企業は判断しづらい状況にある」と話しました。神奈川大学・松田琢磨教授「停戦したとはいえ、何が変わったと正直言えるような状況ではなくて、まずは船員と船