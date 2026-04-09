◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)※雨天のためコールドゲームヤクルトは阪神に1勝2敗で今季初のカード負け越しとなりました。先発の奥川恭伸投手は、3回まで無失点投球。しかし4回、先頭の森下翔太選手に先制4号ソロを浴びると、佐藤輝明選手、大山悠輔選手の連打で2点目を許しました。打線は茨木秀俊投手の前に2、4回と得点圏にランナーを進めるもあと一本が出ず。6回は2本の安打と四球で2死満塁としますが