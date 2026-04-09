お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻でタレントの山口もえの手作り弁当が話題になっている。山口は９日にインスタグラムを更新。長女が高校を卒業し、長男が高校１年生に、次女が小学３年生になった山口。「お弁当作り再開しました３個から２個になって楽になったのにちょっぴり寂しい…笑」と書き出し、お弁当の写真をアップ。「全て手作りが理想なんだろうけどわたしはお弁当の一角が埋まらない！！とか揚げもの朝