レスターは、イングランド・フットボールリーグ（EFL）の財務規則違反による勝ち点6減点処分に対する控訴が棄却となった。イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグでは収益と持続可能性に関する規則（PSR）が定められており、過去3シーズンで1億500万ポンド（約223億円）を超える損失を許しておらず、これに違反したクラブには勝ち点剥奪等の厳しい処分が下されることとなっている。そんななか、レスターは昨年