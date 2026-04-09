「今すぐ工事しないと火事になります」などとウソを言って、不要な工事を持ちかける手口で代金をだまし取ろうとした疑いなどで、男4人が逮捕されました。■「今すぐ工事しないと火事に」その手口「プロが即日解決！マッハ電気修理は、事前見積もりで追加費用は一切なしの明朗会計です！」「基本料金に材料費と作業料金を1円でも安く」ホームページのこうしたうたい文句を、多くの人が信じてしまったのでしょうか。修理を依頼した