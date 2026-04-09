◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神の茨木秀俊投手（21）が9日のヤクルト戦でプロ初先発。雨の中での登板で、6回を5安打無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。何度も先頭打者の出塁を許しながら、粘り強い投球で踏ん張った。4回は2死一、三塁から奥川を二ゴロに仕留めてピンチ脱出。2点を先制してもらった直後の5回は3者凡退に抑え、勝ち投手の権利を得た。雨が強くなった6回は2死満塁のピンチを背負っ