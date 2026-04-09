◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）阪神・茨木秀俊投手が６回５安打無失点の好投でプロ初先発初勝利を挙げた。「緊張もあっていつものボールを投げられていない感覚はありましたが、先輩たちに引っ張ってもらってなんとか６回を投げることができました。先頭バッターを出すことが多くリズムはつくり切れなかったですが、要所でもボールの高さを意識して投げることで粘ることがで