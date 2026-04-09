インテル・マイアミに所属するFWルイス・スアレスが、2024年に引退を発表したウルグアイ代表への復帰に関して前向きな姿勢を示している。2024年9月にウルグアイ代表からの引退を発表したスアレス。代表デビューからの17年間で143試合に出場し、歴代最多となる69ゴールを記録した。その決断に関しては非常に重いものだった一方、現在39歳のストライカーは昨シーズンのインテル・マイアミで公式戦50試合17ゴール17アシストの数