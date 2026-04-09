マンチェスター・シティに所属するイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが、FIFAワールドカップ2026予選敗退について言及。一部で報じられた選手サイドによる30万ユーロ（約5500万円）のボーナス要求について否定した。FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝が3月31日に行われ、イタリア代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦。1−1のスコアで120分間の戦いを終えたなか、PK戦の末に敗退となった。