◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・甲子園）ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）は５回５安打２失点で降板し今季初勝利とはならなかった。この日の最速は１５１キロだった。０―０で迎えた４回先頭。森下に投じた６球目。１２６キロのカーブを左翼スタンドに運ばれ先制点を奪われた。続くに佐藤に左翼線二塁打を浴び、なおも無死二塁のピンチ。続く大山に６球目のフォークをはじき返され、さらに１点を失った。しかし