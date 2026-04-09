◇セ・リーグヤクルト0−2阪神（2026年4月9日甲子園）ヤクルトは阪神に0−2と今季2度目の零敗を喫した。試合前から降り続く雨が7回に入ると強まり、この回阪神の攻撃中に約10分の中断を経て雨天コールド試合となった。これで同カード1勝2敗となり、97年以来29年ぶりとなる開幕からの4カード連続勝ち越しを逃した。先発の奥川恭伸投手は4回に阪神・森下の先制ソロを浴びながらも、5回2失点と粘りの投球。だが打線は相手