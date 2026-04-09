川崎市川崎区のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンから重りが落下し、男性作業員５人が転落した事故で、神奈川県警は９日、死亡した３人の死因を発表した。発表によると、千葉市稲毛区の男性（１９）は全身打撲による外傷性ショック、同市緑区の男性（２９）は頭の骨を折ったことによる出血、千葉県市原市の男性（４３）は脳幹部損傷だった。県警などは９日朝から、行方不明になった男性１人の