7回ソフトバンク2死一塁、近藤が右中間に先制2ランを放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクは0―0の七回2死一塁、近藤が決勝の2ランを放ち、連敗を2で止めた。先発大津は7回を1安打無失点で初白星。松本裕、杉山とつないで今季初の無失点勝利。西武の菅井も6回無失点と好投したが、ラミレスが誤算。