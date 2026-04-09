東京六大学野球リーグ・早大の小宮山悟監督（６０）が９日、８日に死去した元監督の野村徹さん（享年８９）を悼み、２季ぶりの天皇杯奪回で弔うことを誓った。都内で行われた東京六大学野球連盟の懇親会で報道陣に対応。涙を流し、時折言葉を詰まらせ、「我々にとって、とても大事な存在」と語った。野村さんが同校初の４連覇を成し遂げたことに「（昨秋）４連覇できなかった時に連絡をして『たどりつけませんでした。あらため