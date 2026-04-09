◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神は9日、首位・ヤクルトに競り勝ち、開幕から4カード連続の勝ち越しを決めた。2―0の7回、阪神攻撃中に雨が強くなり中断。そのまま降雨コールドゲームとなった。0―0の4回に3番・森下のリーグ単独トップとなる4号ソロで先制すると、なおも無死二塁から大山の今季49打席目にして飛び出した左前適時打で突き放した。4年目右腕・茨木は6回5安打無失点に封じ、うれ