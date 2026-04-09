「阪神−ヤクルト」（９日、甲子園球場）雨が強まり、阪神が２点リードの７回裏の阪神攻撃中だった午後８時３６分に中断に入った。試合は阪神のプロ初先発となった４年目の茨木が６回５安打無失点の好投。六回は２死満塁のピンチを背負ったが、代打宮本から空振り三振を奪い、切り抜けた。打線は四回に森下の４号ソロで先制。なおも無死二塁で大山の適時打で追加点をあげた。阪神が七回２死から中野、森下の連続安打で一