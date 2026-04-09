マルセイユは8日、クラブ創設記念式典において、2004年以来となる新ロゴを発表した。フランスメディア『レキップ』が伝えている。クラブの歴史上12番目のエンブレムとなる今回の変更についてマルセイユは、以下の説明を行っている。「青と白のサポーターのためにデザインされた、新たなアイデンティティ。世界中のサポーターを結びつける言語を創造します。クラブの新たな刻印は、ヴェロドロームはもちろん、マルセイユの街を