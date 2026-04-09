◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)※雨天のためコールドゲーム阪神がヤクルトに勝利し、開幕から4カード連続勝ち越しとなりました。この日は茨木秀俊投手がプロ初先発。2022年ドラフト4位で阪神に入団し、4年間の歳月を経て先発のマウンドに立ちました。茨木投手は初回、先頭にヒットで出塁を許しますが、後続は打ち取って無失点に抑えます。さらに両者無得点で迎えた2回、ヒットと四球で1アウト1、2塁のピ