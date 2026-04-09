◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、甲子園球場)阪神とヤクルトの一戦は、7回裏の阪神の攻撃中に降雨のため試合が中断となりました。試合は4回に阪神が森下翔太選手の先制4号ソロや大山悠輔選手のタイムリーで2点を先制。プロ初先発の茨木秀俊投手が6回まで無失点に抑えていました。7回裏はヤクルトの木澤尚文投手が2アウト1、2塁で4番の佐藤輝明選手を迎えたところで審判団が集まり試合が中断。グラウンドにシートがかけら