◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年4月9日京セラD）同点の6回、オリックスが2死一、二塁の好機を迎えた際に珍しいプレーが起こった。打者・若月の放った打球は、一塁線の方向にボテボテと弾む打球に。ロッテの投手・沢田はこれを捕球すると、一塁手のソトが打球に反応して前に来ていたこともあって自ら一塁ベースを踏みにいった。一塁へ駆けた若月と際どいタイミングでの競争になったが、判定はアウトに。オリッ