大阪ガスは9日、ガス料金の標準メニューである「一般料金」の新規申込受付を今年9月末で終了し、10月1日より基本料金を引き上げ、従量料金単価を引き下げた「一般料金S」を新設すると発表した。また、「GAS得プラン」の一部メニュー料金単価も改定する。物価や労務費の上昇、労働力不足など経営環境の変化に加え、小売自由化に伴う需要構造の変化も踏まえ、産業用や業務用について料金見直しを段階的に進めてきたが、家庭向けに