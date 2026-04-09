タレントの辻希美（38）が8日、ブログを更新。睡眠不足の中で作った長男・青空さんのお弁当を披露し、共感と応援の声が寄せられている。【映像】辻希美の水着姿や睡眠不足で作ったお弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんが誕生し、3男2女を育てている辻。ブログでは、水着でプールに入っている親子ショットなど、日常の様子も発信してきた。睡眠不足で作ったお弁当披露8日に更新したブログでは、「きょう