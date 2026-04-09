政府は９日、石油元売り大手３社に対し、病院や公共交通機関などの重要施設向けには卸売業者を通さず、重油や軽油などの石油製品を直接販売するよう要請した。政府は「日本全体の石油供給は足りている」としているものの、石油製品の流通が一部で滞り、重要施設に燃料がスムーズに届いていないとの指摘が出ているためだ。中東情勢の悪化を受け、石油製品など重要物資の確保に向けて政府が同日開いた作業部会の第２回会合で、Ｅ