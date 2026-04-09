長野県の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで宮崎県の男が逮捕された事件で、遺体は男の母親と分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、宮崎・延岡市の甲斐貴博容疑者（35）です。「長野県内に女性の遺体を遺棄した」という供述に基づき、4月6日、県警が阿南町の山林で遺体を発見し、容疑者を逮捕するとともに遺体の身元の確認を進めていました。その結果、遺体は容疑者の母親の甲斐洋子さん（76）で、死因は首を絞められたこ