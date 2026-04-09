老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金の疑問に、専門家が回答します。今回は、夫が年金をもらうことになった場合、今まで夫の扶養に入っていたパート主婦の年金の支払いはどうなるのかについてです。 Q：夫が年金生活に。パート主婦の私の年金保険料