All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、静岡県の「il azzurri」です。※以下の情報は2026年4月9日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「il azzurri」は駿河湾を望む開放的なモダンリゾート編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、静岡県の「il azzurri」でした。 ・宿泊した部屋：エグゼクティブオーシャ