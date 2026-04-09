山梨県笛吹市に位置する石和（いさわ）温泉は、湯の国・山梨で最大規模を誇り、全国でも屈指の温泉郷として知られています。東京からわずか90分ほどの距離にありながら、豊かな自然に囲まれたロケーションが訪れる人を魅了します。泉質は肌にやさしく包み込むような「美肌湧泉」として親しまれており、多くの宿が個性豊かな風呂を備えています。老舗旅館から大型ホテルまでバラエティー豊かな宿泊施設がそろうほか、日帰り入浴可能