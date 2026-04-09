横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてからことしで49年。同級生たちはことしもめぐみさんがいない春を迎えました。同級生たちがサクラの苗木に込めた願いとは・・ことしも美しい花を咲かせました。新潟市中央区の寄居中学校。49年前の4月、この場所で撮影された写真があります。満開のサクラに囲まれた横田めぐみさん。当時寄居中学校の1年生でした。この「サクラの写真」は公開捜査に使われ、拉致問題の象徴ともいえる一枚となりま