「カラースプレー」がたっぷり！ SNSで話題のスイーツを実食カラフルなビジュアルの「カラースプレー（カラーチョコレート）」は、かわいいだけではなく、1990年代後半〜2000年代初頭に小学生だった「平成女児世代」にとっては、どこか懐かしさを感じる存在です。今回、SNSでも話題となっているコンビニで購入できる「カラースプレー」のパンとアイスをピックアップして、平成女児世代ど真ん中の筆者が本音でリポートします。【平