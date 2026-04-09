中国南部の広東省陽江市で国有大手発電企業、中国華電集団が手掛ける陽江三山島6号洋上風力発電プロジェクトは4月9日、最初の風力タービンのつり上げを順調に完了し、全面的に着工しました。これは中国で現在建設中の洋上風力発電プロジェクトの中で最も遠い沖合にあるものです。同プロジェクトは広東省陽江市海陵島の南側の海域に位置し、設備総容量は50万キロワット、風力発電所の面積は54平方キロメートルで、水深は46〜50メー