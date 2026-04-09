驚愕のルノー「超低燃費車」ガソリン価格の高騰が続く現在、ハイブリッドカーが一般に浸透し、さらなる燃費性能の追求は続いています。しかし、最新のPHEV（プラグインハイブリッド）車であっても、リッター100kmに達するものは存在しません。しかし、実はルノーは“究極のエコカー”と呼ぶことができる革新的なコンセプトカー「エオラブ（EOLAB）」を2014年に発表していました。エオラブは、2014年にフランスで開催さ