“公認不倫”という奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス、ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）W主演の菅井友香さん、入山法子さんの「即答！〇×トーク」。「実は天然なところがある？」「“公認不倫”は許せる？」「どこからが不倫？」「やめた方がいいと思ってるのに、やめられないことがある？」など質問しました。インタビュー【前編】では、連続ドラマ初監督となる沢村一樹さ