Image: NASA スマホで月を撮影する場合、綺麗に撮るにはどうすればいいでしょう。満月や月食が発生する時によくあがるカメラハックの話題です。月をスマホカメラで撮ると、どうしても真っ暗の中に白飛びした丸があるだけの画になりがち。アマチュア写真家によって、月という被写体は美しくも難しい存在です。月をディティールまで美しく撮るには…、現在、宇宙空間を飛行中のアルテミスIIミ