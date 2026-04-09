福岡県警八女署は9日、八女市室岡の道路上で8日午後4時40分ごろ、下校中の小学生が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代、身長160くらい、黒色長袖、黒色ズボン、色不明のマスク着用。