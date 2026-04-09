大分県警日田署は9日、日田市の60代男性が総務省や警察官らを名乗る偽電話詐欺に遭い、134万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7日、被害者の携帯に総務省を名乗る男から電話がかかり「あなた名義の電話番号が犯罪に使われている」などと言われた。その後、警察官を名乗る男からシグナルでの通話を指示され「あなたの逮捕を止めるために検事に優先捜査のお願いをしてください」と言われた