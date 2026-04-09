長崎ヴェルカのチャンピオンシップ進出について、状況を整理します。 B1の26チーム中、8位以上の成績であれば、チャンピオンシップの出場権を手に出来ます。 こちらは上位10チームの順位表ですが、リーグは全60試合のうち現在50試合を消化し、ヴェルカは40勝10敗で、首位に立っています。 次節11日と12日には、全体9位の「レバンガ北海道」との連戦です。 GAME1、GAME2のどちらかで勝利すれ