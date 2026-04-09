◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 2-0 西武(9日、みずほPayPayドーム)ここまで西武を相手に2連敗を喫していたソフトバンク。3戦目は投手戦の展開となるも、近藤健介選手の一発で得点し、完封勝利しました。この日の先発マウンドにあがったのは大津亮介投手。2回までに3度のピッチャーゴロをさばくなど、見事なフィールディングを見せながら好投を継続します。7回を投げ終え与えたヒットはわずか1本。90球を投げて、奪三振4、与