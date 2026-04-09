ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が９日、それぞれのインスタグラムを更新。Ｇｏｏｇｌｅとコラボすることを発表した。三浦は「このたびＧｏｏｇｌｅ様とコラボレーションをさせていただくことになりました！」と報告。Ｇｏｏｇｌｅのロゴをイメージしたボールを抱いたツーショットを添え、「みなさまからのご質問にお答えする【りくり