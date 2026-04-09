国が定める重要な野菜「指定野菜」に今月から追加されたのが「ブロッコリー」。一大産地の埼玉県では、道の駅が盛り上がっていました。ピザにスイーツ、ブロッコリーは“サラダだけ”ではありません。食卓に欠かせない「ブロッコリー」。みずみずしさが特徴の春ブロッコリーのシーズンになりました。きょう、都内のスーパーでは、店先のイチバン目立つ場所に。スーパーアキダイ秋葉弘道 社長「大体1日で平均200個から売れる